Potenza, Giro d’Italia: per le persone con disabilità una zona per assistere all’evento. Ecco i contatti utili

In occasione dell’arrivo della Quinta Tappa del Giro d’Italia a Potenza, il 13 maggio 2026, l’Associazione Unitalsi, in collaborazione con l’Ufficio Protezione Civile Comunale, come accaduto in diverse altre occasioni, sarà a disposizione per l’accompagnamento delle persone con disabilità nella zona loro assegnata dall’organizzazione del Giro, per assistere all’evento.
Gli interessati possono contattare l’Unitalsi al numero 3802663913, per richiedere il servizio gratuito di accompagnato dalle proprie abitazioni alla zona prevista e il ritorno al proprio domicilio.
Lo fa sapere il Comune di Potenza.