Potenza Calcio, sorteggiato il tabellone finale per i playoff. Ecco l’avversario

Il cammino del Potenza nei playoff di serie C – dopo aver eliminato il Campobasso – prosegue con il doppio incrocio con l’Ascoli.

Così il sorteggio svolto questa mattina, come riporta rainews, per determinare il tabellone finale della fase post season, con in palio l’ultima promozione in serie B.

La squadra marchigiana, seconda classificata del girone B, entra in pista come Brescia e Catania a partire da questo turno, i quarti di finale.

Ha dalla sua il doppio vantaggio per le teste di serie, col ritorno in casa e la possibilità di passare col risultato di parità. Gara d’andata dunque al “Viviani” domenica 17 maggio; ritorno al “Cino e Lillo Del Duca” mercoledì 20. Chi passa troverà in semifinale la vincente di Lecco-Catania.

Gli altri quarti di finale sono Casarano-Brescia e Salernitana-Ravenna.