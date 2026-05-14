30 associazioni lucane insieme contro le dipendenze e per l’attrazione al volontariato. Il progetto

Una rete contro le dipendenze e a favore di quel volontariato che tanto bene fa alle nostre comunità: 30 realtà del territorio si uniscono nel progetto “Il filo della ragnatela”, sostenuto da Fondazione con il Sud, per rispondere alle sfide sociali del territorio lucano.

La rete, coesa e multidisciplinare, fuoriuscita dalla mappatura territoriale – uno degli output del progetto – comprende Associazioni che lavorano in vari settori: dalla cultura allo sport, dalla tutela ambientale al recupero delle eccedenze alimentari, rivelando un’unione di intenti che abbraccia comuni come Potenza, Avigliano, Lagonegro, Rionero in Vulture, Bella e molti altri.

Dicono da Famiglie Fuori Gioco, l’Associazione capofila del progetto:

“Questa unione non è solo formale, ma rappresenta una forza operativa capace di agire concretamente a beneficio della collettività.

Grazie a questa sinergia, da oggi la lotta contro le dipendenze (con particolare attenzione alla ludopatia e alle dipendenze alcologiche) può disporre di una rete più ampia e qualificata.

Attraverso la promozione dell’etica e della socialità, il rafforzamento dell’autostima e l’uso educativo del gioco e della cultura le associazioni partner intendono offrire antidoti efficaci all’isolamento e al disagio sociale, aiutando i cittadini a slegare l’aspetto ludico dalle scommesse e a rafforzare la consapevolezza di sé”.

La nascita di questa rete solida, inoltre, renderà più stimolante l’inserimento di nuovi volontari.

Far parte de “Il filo della ragnatela” significa unirsi a un movimento che include nomi storici della solidarietà lucana e dinamiche realtà locali dedite all’inclusione delle fragilità e dei diversamente abili.

Commentano i promotori:

“Aver messo a sistema 30 associazioni diverse è il segno che il territorio è pronto a fare squadra.

Questa massa critica ci permette di attrarre nuove energie e di agire in modo più capillare contro le dipendenze, trasformando la fragilità in una forza collettiva.”

Il progetto è composto dalle seguenti realtà: