30 associazioni lucane insieme contro le dipendenze e per l’attrazione al volontariato. Il progetto

Una rete contro le dipendenze e a favore di quel volontariato che tanto bene fa alle nostre comunità: 30 realtà del territorio si uniscono nel progetto “Il filo della ragnatela”, sostenuto da Fondazione con il Sud, per rispondere alle sfide sociali del territorio lucano.
La rete, coesa e multidisciplinare, fuoriuscita dalla mappatura territoriale – uno degli output del progetto – comprende Associazioni che lavorano in vari settori: dalla cultura allo sport, dalla tutela ambientale al recupero delle eccedenze alimentari, rivelando un’unione di intenti che abbraccia comuni come Potenza, Avigliano, Lagonegro, Rionero in Vulture, Bella e molti altri.
Dicono da Famiglie Fuori Gioco, l’Associazione capofila del progetto:
“Questa unione non è solo formale, ma rappresenta una forza operativa capace di agire concretamente a beneficio della collettività.
Grazie a questa sinergia, da oggi la lotta contro le dipendenze (con particolare attenzione alla ludopatia e alle dipendenze alcologiche) può disporre di una rete più ampia e qualificata.
Attraverso la promozione dell’etica e della socialità, il rafforzamento dell’autostima e l’uso educativo del gioco e della cultura le associazioni partner intendono offrire antidoti efficaci all’isolamento e al disagio sociale, aiutando i cittadini a slegare l’aspetto ludico dalle scommesse e a rafforzare la consapevolezza di sé”.
La nascita di questa rete solida, inoltre, renderà più stimolante l’inserimento di nuovi volontari.
Far parte de “Il filo della ragnatela” significa unirsi a un movimento che include nomi storici della solidarietà lucana e dinamiche realtà locali dedite all’inclusione delle fragilità e dei diversamente abili.
Commentano i promotori:
“Aver messo a sistema 30 associazioni diverse è il segno che il territorio è pronto a fare squadra.
Questa massa critica ci permette di attrarre nuove energie e di agire in modo più capillare contro le dipendenze, trasformando la fragilità in una forza collettiva.”
Il progetto è composto dalle seguenti realtà:
- La Luna al Guinzaglio, Azione Cattolica (Villa d’Agri),
- Associazione Lucanima,
- Circolo Legambiente Avigliano,
- Forum dei Giovani di Potenza,
- Avis Comunale di Avigliano,
- ODV Protezione Civile I Sirenesi,
- ASD Ciclo Team Valnoce,
- Cittadinanza Attiva Lagonegro,
- ASD GS Avis Lagonegro,
- Avis Comunale “Nino Caputi” Lagonegro,
- ASD Sport Ruoti,
- Ci Provo,
- Associazione Savoia Terra Mia,
- Associazione Culturale Onlus “Io Isabella”,
- Basilicata Culture Soc Coop,
- W.A.L.L. Società Cooperativa,
- Pro Loco Murese,
- Zio Ludovico,
- Chauta APS,
- APS Le Monadi,
- Archeoclub del Vulture,
- Spazio TAM, Da Nerd a Sud,
- Associazione Musicale G. Orsomando,
- Comitato Festa Patronale Maria SS. Immacolata Concezione,
- Pro Loco Balvano,
- Io Potentino,
- ODV Associazione di Volontariato (Avigliano),
- Il Giardino di Zia Lisa.