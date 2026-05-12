Alex Britti in concerto in Basilicata. Ecco quando

Alex Britti è pronto per la prossima avventura dal vivo con BRITTINTOUR ’26 e annuncia oggi le prime 10 date outdoor per la stagione estiva.

Un nuovo viaggio musicale che attraverserà tutta l’Italia, isole comprese, portando l’energia e il sound inconfondibile di Alex Britti sui palchi di tutta la penisola.

Con la sua chitarra inconfondibile e una naturale capacità di attraversare generi e linguaggi musicali diversi, Alex Britti continua da anni a costruire un percorso artistico personale e immediatamente riconoscibile.

Blues, jazz, rock, pop, R&B e cantautorato italiano si fondono nel suo stile con equilibrio e spontaneità, dando vita a una ricerca sonora in continua evoluzione. Artista versatile e da sempre aperto alla sperimentazione, Britti porta avanti una musica che nasce dall’incontro tra tecnica, istinto e desiderio costante di esplorare nuove direzioni, mantenendo nel live la sua espressione più autentica.

BRITTINTOUR ’26 toccherà numerose tappe in giro per l’Italia nelle principali arene, piazze e festival estivi:

partendo il 29 maggio da Augusta (SR) @ Piazza Castello,

per proseguire poi il 14 giugno a Orta Nova (FG) @ Via Stornara,

il 17 luglio a Milano @ Estate al Castello 2026 / Castello Sforzesco,

il 18 luglio a Romano d’Ezzelino (VI) @ Ama Music Festival,

il 24 luglio a Santa Severa (RM) @ Castello di Santa Severa,

il 9 agosto a Sanza (SA) @ Festival dell’Accoglienza / Villa Comunale,

l’11 agosto a Tirrenia (PI) @ Piazza dei Fiori / Marenia,

il 14 agosto e Gatteo Mare (FC) @ Arena Rubicone,

il 18 agosto a Ferrandina (MT) @ Piazza Plebiscito,

il 27 agosto a Botrugno (LE) @ Piazza Indipendenza.

La tournée estiva sarà l’occasione per ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera attraverso i brani che hanno segnato il suo repertorio e conquistato il pubblico nel corso degli anni.

Sul palco non mancheranno infatti i grandi successi che hanno reso unico il suo percorso artistico, insieme ai brani tratti dall’ultimo progetto Feat.Pop, il lavoro che ha visto Alex Britti reinterpretare alcune delle canzoni più amate del suo repertorio in collaborazione con grandi artisti della scena musicale italiana.

Tra questi anche la nuova versione di “Gelido”, realizzata in duetto con Mario Biondi: un incontro musicale intenso e raffinato che attraversa sonorità blues, jazz e black music, dando nuova profondità emotiva a un brano composto, scritto e prodotto dallo stesso Alex Britti.

Il tour è organizzato da Friends&Partners e prodotto da Just1 e Hook. I biglietti per la data di Milano saranno in vendita dal 13 maggio, mentre quelli per la data di Santa Severa (RM) dal 19 maggio, sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Ulteriori info su www.friendsandpartners.it