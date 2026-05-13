Alla scoperta del cuore verde di Potenza, spesso poco conosciuto. Questa l’iniziativa

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa de La Basilicata Possibile:
“La Basilicata Possibile organizza e promuove un viaggio alla scoperta del Bosco di Macchia Romana nel cuore di Potenza.
Nel cuore della città di Potenza sopravvive un prezioso frammento del Bosco di Macchia Romana, raro esempio di foresta urbana e autentico scrigno di biodiversità.
Un patrimonio botanico di straordinario valore ambientale che sarà protagonista dell’iniziativa “Area verde, parco urbano o foresta? Verso il Piano urbano del verde”, in programma venerdì 15 maggio alle ore 17.
L’evento si configura come naturale prosecuzione dell’incontro pubblico, organizzato da La Basilicata Possibile e tenutosi il 17 aprile 2026, dedicato al Piano Urbano del Verde, occasione di confronto e riflessione sul futuro del patrimonio ambientale cittadino.
L’iniziativa intende infatti approfondire sul campo i temi emersi durante il dibattito pubblico, portando l’attenzione su uno dei luoghi simbolo della biodiversità urbana potentina.
Accompagnati dai botanici dell’Università della Basilicata, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare gli aspetti naturalistici ed ecologici di questo ambiente unico.
Attraverso un percorso immerso nella natura, si rifletterà sul delicato equilibrio tra fruizione pubblica, tutela ambientale e conservazione della biodiversità in ambito urbano.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare un bene ambientale spesso poco conosciuto, ma di inestimabile importanza per la città di Potenza e per l’intero territorio lucano.
Il punto di ritrovo è fissato alle 16:45 presso l’ingresso del Parco del Fiore Bianco, in Via delle Medaglie Olimpiche“.
Di seguito la locandina con i dettagli.