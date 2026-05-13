Potenza, festeggiamenti del Santo Patrono: convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. I dettagli

Alle ore 14,30 di domani, giovedì 14 maggio, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato nella Sala Italia del Palazzo del Governo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’esame delle misure Security e Safety sul programma di festeggiamenti del Santo Patrono del capoluogo.

Alla riunione del Comitato, oltre al Presidente della Provincia di Potenza, al Sindaco di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, parteciperanno:

l’Arcivescovo Metropolita di Potenza – Muro Lucano e Marsico Nuovo,

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza,

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza,

il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Servizio delle Dipendenze dell’ASP,

il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco,

il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118.

Sono stati invitati anche i rappresentanti delle Associazioni organizzatrici dei festeggiamenti civili.