A Potenza auto in fiamme e danni ad un albero e all’illuminazione pubblica! Ecco la situazione

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, ieri alle ore 03:00 circa, sono intervenuti in via Messina a Potenza, per un incendio di un’autovettura.

I Vigili del Fuoco sono stati contattati al numero telefonico 155 e, una volta giunti sul luogo, hanno trovato un’auto Citroën C1 alimentata a gasolio completamente avvolta dalle fiamme.

L’incendio dell’autovettura ha causato danni anche all’illuminazione pubblica e ad un albero situati nelle immediate vicinanze.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autopompa, impiegando un totale di cinque unità.

In loco erano presenti anche i Carabinieri.a

