Basilicata, più sicurezza per i cittadini: inasprite le pene contro la violenza nelle piazze, i furti nelle abitazioni e i borseggi. I dettagli

“L’approvazione definitiva del nuovo decreto Sicurezza rappresenta un traguardo fondamentale per la legalità e la convivenza civile nel nostro Paese e nel territorio della Basilicata.
Si tratta di un provvedimento fortemente voluto dalla Lega, giunto al termine dell’iter legislativo nonostante il reiterato ostruzionismo della sinistra, che ignora le criticità legate a criminalità e degrado che i cittadini affrontano quotidianamente”.
Lo dichiara il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.
Sottolinea Pepe:
“Le disposizioni approvate introducono azioni mirate contro fenomeni intollerabili.
Interveniamo con determinazione nel contrasto alle baby gang e allo spaccio di sostanze stupefacenti, inasprendo le pene per i pusher e vietando la vendita di armi da punta e da taglio ai minori.
Il decreto garantisce inoltre una risposta severa contro la violenza nelle piazze, i furti nelle abitazioni e i borseggi, reati che colpiscono direttamente la serenità delle nostre famiglie”.
Il commissario regionale ribadisce l’importanza del supporto ai presidi di legalità: “Oltre al potenziamento della videosorveglianza nei comuni e della Polizia locale, il provvedimento assicura tutele legali e processuali più solide per le Forze dell’Ordine.
Sul fronte dell’immigrazione, si imprime una svolta necessaria: chi non ha diritto di permanere in Italia deve essere rimpatriato con procedure rapide e certe.
Non è più accettabile che situazioni di irregolarità alimentino insicurezza nelle nostre strade”.