Basilicata, più sicurezza per i cittadini: inasprite le pene contro la violenza nelle piazze, i furti nelle abitazioni e i borseggi. I dettagli

“L’approvazione definitiva del nuovo decreto Sicurezza rappresenta un traguardo fondamentale per la legalità e la convivenza civile nel nostro Paese e nel territorio della Basilicata.

Si tratta di un provvedimento fortemente voluto dalla Lega, giunto al termine dell’iter legislativo nonostante il reiterato ostruzionismo della sinistra, che ignora le criticità legate a criminalità e degrado che i cittadini affrontano quotidianamente”.

Lo dichiara il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.

Sottolinea Pepe:

“Le disposizioni approvate introducono azioni mirate contro fenomeni intollerabili.

Interveniamo con determinazione nel contrasto alle baby gang e allo spaccio di sostanze stupefacenti, inasprendo le pene per i pusher e vietando la vendita di armi da punta e da taglio ai minori.

Il decreto garantisce inoltre una risposta severa contro la violenza nelle piazze, i furti nelle abitazioni e i borseggi, reati che colpiscono direttamente la serenità delle nostre famiglie”.

Il commissario regionale ribadisce l’importanza del supporto ai presidi di legalità: “Oltre al potenziamento della videosorveglianza nei comuni e della Polizia locale, il provvedimento assicura tutele legali e processuali più solide per le Forze dell’Ordine.

Sul fronte dell’immigrazione, si imprime una svolta necessaria: chi non ha diritto di permanere in Italia deve essere rimpatriato con procedure rapide e certe.

Non è più accettabile che situazioni di irregolarità alimentino insicurezza nelle nostre strade”.