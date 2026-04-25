Lagopesole, Venosa e Melfi celebrano il 25 Aprile con l’ingresso gratuito nei Musei, Castelli e parchi archeologici. I dettagli

Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione.

I Musei e i Parchi Archeologici di Melfi e Venosa aderiscono all’iniziativa del Ministero della Cultura con l’ingresso gratuito nei nostri Musei, Castelli e parchi archeologici per celebrare la libertà e il valore della memoria, pilastri della nostra storia e della nostra identità.

Un’occasione per riscoprire il nostro patrimonio culturale:

Il Museo Archeologico Nazionale “Massimo Pallottino” e il Castello di Melfi,

Il Museo Archeologico Nazionale “Mario Torelli” e il Parco archeologico di Venosa,