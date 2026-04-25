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Lagopesole, Venosa e Melfi celebrano il 25 Aprile con l’ingresso gratuito nei Musei, Castelli e parchi archeologici. I dettagli

25 Aprile 2026

Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione.

I Musei e i Parchi Archeologici di Melfi e Venosa aderiscono all’iniziativa del Ministero della Cultura con l’ingresso gratuito nei nostri Musei, Castelli e parchi archeologici per celebrare la libertà e il valore della memoria, pilastri della nostra storia e della nostra identità.

Un’occasione per riscoprire il nostro patrimonio culturale:

  • Il Museo Archeologico Nazionale “Massimo Pallottino” e il Castello di Melfi,
  • Il Museo Archeologico Nazionale “Mario Torelli” e il Parco archeologico di Venosa,
  • Il Castello di Lagopesole.