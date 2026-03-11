A Potenza controlli interforze sulle attività: numerose le irregolarità. La situazione

A distanza di un mese dall’avvio dell’attività della Task force voluta dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, si è riunito questa mattina, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare un punto di situazione dei dispositivi di controllo sulle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo del potentino, messi in campo in attuazione della Direttiva emanata dal Ministro dell’Interno dopo la tragedia di Crans Montana.

Presenti alla riunione, oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia ed al Sindaco del Capoluogo Vincenzo Telesca:

il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza Luca Ponticelli,

il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza Michele Lorusso,

il Direttore Generale dell’ASP Giuseppe De Filippis,

il Presidente di Anci Basilicata Gerardo Larocca,

il Presidente della Camera di Commercio della Basilicata Michele Somma,

il Presidente di Confindustria Basilicata Francesco Somma,

il Presidente della Confcommercio di Potenza Angelo Lovallo,

il Presidente della Federalberghi di Potenza Michele Tropiano ed il Vice Presidente della Confesercenti di Potenza Angelo Tepedino.

Entrando, subito, nel vivo della riunione, il Prefetto Campanaro ha inizialmente ripreso i contenuti della Direttiva ministeriale, ricordando che ai Prefetti è stato chiesto:

da un lato, di impartire disposizioni operative a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di sicurezza, al fine di potenziare i dispostivi di controllo per verificare il pieno rispetto della normativa di settore e contrastare eventuali forme di esercizio abusivo;

dall’altro, di sviluppare un modello fondato sulla collaborazione multi-agency e multi level, in grado di strutturare anche un efficace sistema di prevenzione, attraverso la valorizzazione del ruolo delle Associazioni di categoria.

In quest’ottica, nelle settimane scorse sono stati calendarizzati, attraverso specifici Tavoli tecnici in Questura, controlli capillari e mirati da parte di una Task force interforze, composta da Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, ASP, Ispettorato del Lavoro e Polizie locali, che hanno sinora riguardato 21 attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, localizzate in 12 comuni della provincia, incluso il capoluogo.

Ha dichiarato il Prefetto Campanaro:

“La tragedia di Crans Montana richiama tutti alla responsabilità di innalzare al massimo il livello di attenzione sulla sicurezza nei locali pubblici e di spettacolo.

Per questo, abbiamo subito avviato un ciclo di controlli, coinvolgendo tutte le competenze tecniche in materia di sicurezza, intesa come security e safety, riscontrando numerose irregolarità: sotto il profilo della prevenzione incendi, come della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che igienico sanitario.

Ribadisco che non può esserci tolleranza per le violazioni delle norme di sicurezza nelle attività di intrattenimento e, per questo, i controlli continueranno in maniera puntuale, nel convincimento che la sicurezza stessa, sia dei lavoratori che degli avventori, è un bene assolutamente incomprimibile”.

D’altra parte, nella esigenza da tutti condivisa di portare contemporaneamente avanti anche azioni di tipo preventivo, il Presidente della Camera di Commercio della Basilicata ed i Presidenti di Confindustria Basilicata, di Confcommercio, di Federalberghi e di Confesercenti hanno subito aderito alla proposta del Prefetto di avviare rapidamente una capillare attività di sensibilizzazione presso gli iscritti al sistema camerale e presso i propri associati sull’importanza di garantire condizioni di sicurezza all’interno dei locali, attraverso campagne informative, vademecum esplicativi ed incontri di aggiornamento per ambiti territoriali.

Ha concluso il Rappresentante di Governo chiudendo la riunione odierna di Comitato:

“L’attività di prevenzione è in questo settore assolutamente strategica e cruciale e, per questo, ringrazio, oltre ai Presidenti delle Associazioni di categoria, il Presidente della Camera di Commercio di Basilicata per aver prontamente raccolto l’invito di avviare un tavolo tecnico congiunto, altamente qualificato, incaricato di sviluppare una efficace campagna informativa che coinvolga tutti gli operatori di settore, inclusi quelli non aderenti ad alcuna Associazione di settore”.