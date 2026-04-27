Potenza celebra la giornata mondiale del jazz, con un trio straordinario: Danilo Rea, Dario Deidda e Giovanni Scasciamacchia.

Martedì 28 aprile 2026, alle ore 21, nella Galleria Civica del centro storico, Potenza celebrerà per il quarto anno consecutivo l’International Jazz Day, la giornata mondiale istituita dall’Unesco per promuovere il jazz come simbolo di dialogo, pace e libertà.

Il Comune di Potenza, partecipa in questo modo alla Giornata Internazionale del Jazz, istituita dall’UNESCO e riconosciuta ufficialmente dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, appuntamento questo che unisce oltre 190 Paesi, con iniziative diffuse tra il 28 aprile e il 4 maggio, nel segno del dialogo, della libertà espressiva e dell’incontro tra culture.

Il Comune, quindi, in co-progettazione con il Jazz Club Potenza, per la parte organizzativa e logistica – sposa questa straordinaria celebrazione, portando in città un evento di altissimo profilo artistico: un trio d’eccezione che rappresenta il meglio del jazz italiano contemporaneo: Danilo Rea, Pianista tra i più lirici e visionari della scena europea, capace di fondere improvvisazione pura, repertorio italiano e grande tradizione jazzistica con una sensibilità armonica e narrativa unica.

Dario Deidda, bassista di fama internazionale, virtuoso riconosciuto a livello mondiale, collaboratore di grandi artisti italiani e stranieri, riferimento assoluto per tecnica, groove e profondità musicale.

Giovanni Scasciamacchia, batterista di grande esperienza e sensibilità, capace di sostenere e dialogare con eleganza, energia e dinamismo all’interno delle formazioni più raffinate del panorama jazzistico.

L’iniziativa è promossa direttamente dall’Amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura, spiega l’assessore Roberto Falotico:

“nel solco delle altre iniziative che si stanno già mettendo in campo, vuole essere una partnership importante per il territorio a livello culturale un evento di grande prestigio con un trio d’eccezione formato da Danilo Rea al pianoforte, Dario Deidda al basso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria: tre artisti di altissimo livello, protagonisti di una serata unica all’insegna dell’improvvisazione e della grande musica dal vivo”

Grazie al Comune di Potenza per aver voluto fortemente questo prestigioso appuntamento, realizzato anche con il sostegno di BCC Basilicata e La Gala SRL, partner sensibili alla valorizzazione culturale del territorio.

Un momento imperdibile che conferma Potenza tra le città italiane che celebrano il jazz come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni” evidenzia Tony De Giorgi presidente e fondatore del Jazz Club Potenza.