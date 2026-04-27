Accesso ai servizi per gli anziani: una proposta concreta per Potenza

Su iniziativa della consigliera Antonella Tancredi (Gruppo Misto), condivisa e sottoscritta dai Gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Fanelli Sindaco, Forza Italia, Lega, Orgoglio Lucano e Potenza Civica del Comune di Potenza, è stata presentata una mozione che impegna Sindaco e Giunta ad attivare un numero telefonico comunale dedicato agli anziani soli e fragili.

Dichiarano i consiglieri:

“In una città come Potenza, dove l’invecchiamento della popolazione è un dato evidente e crescente, non è più accettabile che gli anziani e le persone fragili debbano orientarsi da soli tra servizi frammentati e spesso difficili da individuare.

Oggi manca un punto di riferimento chiaro, semplice e immediato”.

La mozione sottolinea infatti come l’assenza di un punto di accesso unico renda meno efficace l’intero sistema di assistenza, nonostante la presenza di servizi sociali e di una rete attiva del terzo settore.

La proposta è concreta: attivare un numero comunale con funzioni di ascolto, prima accoglienza e orientamento, capace di mettere in rete Comune, ASP e volontariato, senza nuovi oneri significativi ma valorizzando le risorse già disponibili.

Si tratta di una proposta avanzata dalla consigliera Antonella Tancredi, con l’obiettivo di migliorare concretamente l’accesso ai servizi per gli anziani soli e fragili, offrendo un punto di riferimento chiaro, semplice e immediato per chi vive in condizioni di difficoltà.