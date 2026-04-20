A Potenza Falvo è il nuovo Procuratore della Repubblica. Auguri di buon lavoro

“Rivolgo, a nome della Regione Basilicata e dell’intera comunità lucana, il più cordiale benvenuto al nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Camillo Falvo.
Così dichiara il Presidente Bardi che aggiunge:
“Le sue prime dichiarazioni restituiscono un profilo di alto spessore istituzionale, improntato al rigore, al senso dello Stato e alla piena consapevolezza del ruolo centrale della giustizia per la coesione sociale e lo sviluppo dei territori.
Un approccio che rafforza la fiducia dei cittadini e contribuisce a consolidare un clima di legalità diffusa.
La Basilicata ha sempre fatto della correttezza amministrativa e del rispetto delle regole un tratto distintivo.
In questo quadro, l’azione della magistratura rappresenta un presidio fondamentale per garantire equilibrio, trasparenza e tutela dei diritti.
Nel pieno rispetto delle reciproche competenze, auspico un rapporto di collaborazione istituzionale fondato su responsabilità e dialogo, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del futuro della nostra regione.
Al Procuratore Falvo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare questo incarico con autorevolezza, equilibrio e spirito di servizio”.