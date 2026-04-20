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Potenza: in provincia tutti a festeggiare i 100 anni della Signora Antonietta Conte. Tantissimi auguri

20 Aprile 2026

Nuova centenaria in Basilicata!

100 anni di vita, 100 anni di storia, 100 anni di emozioni.

Ieri, 19 aprile 2026, la comunità di Castelluccio inferiore si è fermata per celebrare un momento raro e prezioso: il centesimo compleanno della Signora Antonietta Conte.

Cent’anni non sono solo un numero, ma un viaggio straordinario fatto di giorni vissuti, di sfide affrontate con coraggio, di sorrisi donati e di amore condiviso.

Una vita che attraversa epoche, cambiamenti e generazioni, diventando memoria viva e cuore pulsante della nostra comunità.

Aggiunge l’amministrazione comunale:

“Nel suo sguardo si riflettono storie che meritano di essere ascoltate, nel suo sorriso la forza silenziosa di chi ha costruito, passo dopo passo, il tempo che oggi viviamo.

I nostri centenari sono radici profonde: custodiscono valori, insegnano la pazienza e ricordano a tutti noi ciò che davvero conta.

A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini, rivolgiamo alla Signora Antonietta un abbraccio sincero e riconoscente”.

Auguri Signora Antonietta: il suo tempo è la nostra memoria più preziosa.