ULTIME NEWS

A Potenza giornata speciale dedicata al basket: ecco l’evento

3 Gennaio 2026

Domenica 4 gennaio alla Palestra Vito Lepore una giornata speciale dedicata al basket.

PROGRAMMA:

Ore 9:30 – Gara amichevole Under 17

A.S.D. Timberwolves Potenza vs A.S.D. Basilia Potenza (Serie B)

Ore 11:30 – EVENTO PRINCIPALE

CUS Basilicata vs Nazionale Golden Players Italia Over 55

La Nazionale che ha riscritto la storia continua il suo sogno verso l’Europeo in Grecia.

Ore 15:30 – Festa del Minibasket

Ore 19:00 – Premiazioni in festa a Piazza Prefettura

Un evento organizzato dal Comune di Potenza – Assessorato Sport e Turismo in collaborazione con il Comitato Regionale FIP Basilicata Settore Minibasket e tutte le società sportive del territorio.