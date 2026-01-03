A Potenza giornata speciale dedicata al basket: ecco l’evento

Domenica 4 gennaio alla Palestra Vito Lepore una giornata speciale dedicata al basket.
PROGRAMMA:
Ore 9:30 – Gara amichevole Under 17
A.S.D. Timberwolves Potenza vs A.S.D. Basilia Potenza (Serie B)
Ore 11:30 – EVENTO PRINCIPALE
CUS Basilicata vs Nazionale Golden Players Italia Over 55
La Nazionale che ha riscritto la storia continua il suo sogno verso l’Europeo in Grecia.
Ore 15:30 – Festa del Minibasket
Ore 19:00 – Premiazioni in festa a Piazza Prefettura
Un evento organizzato dal Comune di Potenza – Assessorato Sport e Turismo in collaborazione con il Comitato Regionale FIP Basilicata Settore Minibasket e tutte le società sportive del territorio.