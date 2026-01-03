A San Severino Lucano Filippo Gazzaneo presenta la sua poesia dialettale

Il 2 gennaio nel pomeriggio presso il Centro Visite di S. Severino Lucano, l’autore, Filippo Gazzaneo ha presentato il suo libro dal titolo: “Spaghi d’autunno – Nurucatë”. L’ evento è stato realizzato grazie al Comune di S. Severino Lucano, la Pro Loco del Pollino e l’Associazione culturale Myosotis.

La serata si è aperta con i saluti istituzionali del Consigliere Francesco Ciminelli, capogruppo della Maggioranza, che ha ringraziato Gazzaneo ed il pubblico in sala.

Nel suo discorso, ha anche sottolineato l’importanza e l’impegno delle associazioni presenti in paese, Parrocchie, Pro Loco del Pollino ed infine l’ Associazione Culturale Myosotis, sempre pronte a lavorare per manifestazioni culturali e religiose.

Successivamente, si è entrati nel vivo della presentazione, con l’introduzione al testo, della Prof.ssa Daniela Nicolai, che ben ha carpito i concetti chiave dell’opera e ha così permesso a Gazzaneo di fornire una rappresentazione chiara dell’essenza del suo lavoro. Il libro è costituito da venti poesie in vernacolo “senisaro” (dialetto locale di Senise) trasposte in italiano.

Non a caso si è usato il termine trasposto, perché le espressioni dialettali hanno un significato proprio, unico, che può essere solo “adattato”,

Infatti il corrispondente vocabolo in italiano, non racchiuderebbe l’anima del sostantivo in dialetto. La Prof.ssa Nicolai, ha evidenziato come per lo scrittore, la parola, abbia la capacità di farci viaggiare nelle emozioni, con bagaglio una valigia di ricordi.

Questo è il fine delle poesie, presenti nell’opera, nate nell’autunno del 2021, e che suggellano un intenso cammino esistenziale. Da sottolineare che l’introduzione del testo è stata curata dalla Docente Patrizia Del Puente, glottologa presso Unibas.

Il titolo, invece, riprende l’espressione dialettale, “Nurucatë” cioè il nodo in gola che si fa sentire, fa parte di noi ed è emozione vivente, un po’ come le frasi non dette, che sono dentro di noi ed una volta uscite fuori, pronunciate, si espandono grazie al suono della nostra voce.

Ogni sinonimo, introduce un significato, ma non non lo svela del tutto, come succede nella ricerca scientifica che è sempre in divenire, non ha fine.

Tutto quello che diciamo, sfiora l’animo, la coscienza e poi ritorna indietro. In una realtà sotto il dominio della tecnica, intesa come scelta migliore per se stessi, la poesia è stata messa da parte e si deve difendere sempre perché racconto di emozione pura, interna, narrazione e non informazione.

La narrazione racconta tramite le sensazioni e questo la rende sempre più rara ai giorni nostri, sostituita dall’informazione, che è mera cronaca, priva di sentimento.Tra le liriche lette non poteva mancare quella che omaggia il coraggio della giovane Giulia Pavese di Laurenzana. Componimento carico di sentimento, per una vicenda che ha fatto storia, in particolar modo, contro la violenza sulle donne.