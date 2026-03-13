A Potenza la Giornata Nazionale del Paesaggio: ecco l’evento

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2026, sabato 14 marzo a Potenza si terrà l’iniziativa dal titolo “Al di là del fiume: paesaggi lucani sui corsi d’acqua”, organizzata dall’Archivio di Stato di Potenza e la Soprintendenza ABAP della Basilicata.
L’evento è dedicato alla valorizzazione del paesaggio fluviale lucano e, in particolare, del Ponte Romano di San Vito sul fiume Basento.
Il percorso prenderà avvio presso l’Archivio di Stato di Potenza, dove saranno esposti documenti ed elaborati relativi alla storia e alle attività di tutela del ponte.
Sono previsti due turni di visita con partenza alle ore 9:30 e alle ore 11:00. Dopo la presentazione dei materiali archivistici, l’iniziativa proseguirà presso il Ponte San Vito, dove il personale della Soprintendenza accompagnerà i partecipanti in una visita guidata sul posto.
Le attività si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 13:00. In base all’affluenza dei partecipanti potranno essere organizzati ulteriori turni di visita.
L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere da vicino un importante elemento del patrimonio storico e paesaggistico del territorio lucano, attraverso il dialogo tra fonti archivistiche e visita diretta al monumento.