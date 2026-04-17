A Potenza Mario Guarini, musicista di altissimo profilo, per ispirare i giovani talenti. L’evento

Oggi, 17 Aprile, dalle ore 16.00 la città di Potenza accoglie un appuntamento di grande rilievo per il mondo musicale: il bassista Mario Guarini sarà protagonista di un seminario aperto a tutti presso la Scuola di Musica Arte e Cultura SMAC – Angolo Creativo, in via della Chimica 77.

Musicista di altissimo profilo, Guarini è noto per essere il bassista di Claudio Baglioni dal 2003 a oggi, oltre che docente di ruolo di Basso Pop-Rock presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni tra i più importanti nomi della musica nazionale e internazionale, tra cui Loredana Bertè, Gianni Morandi, Andrea Bocelli, Massimo Ranieri e il produttore statunitense David Foster.

Il seminario, dal titolo “Come diventare un musicista migliore”, rappresenta un format consolidato che da quasi dieci anni accompagna musicisti di ogni livello in un percorso di crescita artistica e personale.

Con oltre 90 edizioni realizzate e più di 1900 allievi coinvolti, l’iniziativa si distingue per il suo approccio pratico, diretto e fortemente interattivo.

Non si tratta di una semplice lezione frontale, ma di un’esperienza immersiva che stimola i partecipanti fin dai primi momenti: dall’organizzazione dello studio individuale alla pratica d’insieme, fino all’orientamento nel complesso mondo del lavoro musicale.

Il seminario è aperto a tutti: strumentisti, cantanti, principianti e professionisti.

L’atmosfera informale e il coinvolgimento attivo rendono l’incontro un’occasione preziosa non solo per migliorare le proprie competenze tecniche, ma anche per ritrovare motivazione, consapevolezza e direzione artistica.

Un evento che conferma il ruolo sempre più centrale della formazione musicale sul territorio e che offre ai giovani – e non solo – l’opportunità concreta di confrontarsi con un professionista di livello internazionale, portando a Potenza un’esperienza di grande valore umano e artistico.