Potenza all’87esimo posto sul raggiungere a piedi, entro 15 minuti dalla propria abitazione, i servizi di prossimità. Lo studio

Il 35,7% della popolazione può mediamente raggiungere a piedi, entro 15 minuti dalla propria abitazione, i servizi di prossimità necessari alla propria vita quotidiana: dal supermercato al parrucchiere sino alla palestra.

A essere più serviti in tempi brevi sono soprattutto gli abitanti della Puglia (47,3%), Campania (42,5%) e Lazio (41,2%) mentre a fare più fatica a soddisfare i propri fabbisogni giornalieri senza ricorrere sistematicamente all’auto sono gli abitanti della Valle d’Aosta (23,8%), del Molise (24,5%) e dell’Umbria (24,7%).

La Basilicata si colloca al 12esimo posto con il 28%.

Emerge dall’analisi realizzata dal Centro Studi Tagliacarne attraverso il progetto Urban Pulse 15 che permette di misurare l’accessibilità dei servizi privati in base ai tempi di percorrenza a piedi della popolazione dalla propria abitazione secondo il concetto di “Città dei 15 minuti” teorizzato dallo urbanista franco-colombiano Carlos Moreno e reso popolare da numerosi sindaci di città europee.

A livello provinciale livelli più elevati di copertura si registrano a Barletta-Andria-Trani (56,1%), Bari (52,3%), Milano (51,1%) e Napoli (50,4%), caratterizzate da sistemi urbani più compatti e da una maggiore prossimità tra residenza e servizi.

All’estremo opposto si collocano, invece, Belluno (16,0%), Rieti (17,4%) e Frosinone (18,6%), dove la maggiore dispersione insediativa e le caratteristiche morfologiche del territorio riducono l’accessibilità pedonale ai servizi di prossimità.

Per quel che riguarda le province lucane, Matera si trova al trentesimo posto (34,4 %), mentre Potenza all’87esimo posto (24,5 %).

Sottolinea il direttore generale del Centro studi, Gaetano Fausto Esposito:

“La mappa della diffusione dei servizi privati rispetto alla popolazione nelle macro ripartizioni territoriali fa emergere una geografia inedita rispetto alla diffusione territoriale delle imprese.

Via via che ci spostiamo dal Sud verso Nord si rileva una copertura decrescente dei servizi rispetto alla popolazione, che passano dal 39% del Mezzogiorno al 36% dell’Italia centrale fino al 28% del Nord-est.

In particolare, la distanza di copertura a favore del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese “è particolarmente elevata per i servizi relativi alla mobilità e per quelli della distribuzione commerciale, anche per effetto di una minore dimensione delle imprese”.

Considerando la funzione sociale, più accessibili a piedi in 15 minuti dalla popolazione sono i servizi cosiddetti “Living” (45,3%) – ovvero quelli di quartiere e alla persona come i parrucchieri, le sartorie, gli uffici postali.

Seguono i servizi Mobility (43,9%) – ovvero legati ai mezzi di trasporto personali dal meccanico al gommista -, Caring (41,8%) che includono i servizi sanitari, di cura e assistenza della persona e dell’infanzia, e Supplying 33,8% connessi al commercio alimentare e non alimentare.

Più difficili da raggiungere da casa senza auto sono i servizi Enjoying (27,7%), cioè relativi al tempo libero, alla socialità, alla cultura, allo sport, e al Learning (21,7%) ovvero legati all’istruzione e alla formazione non obbligatoria.

Un fenomeno che riflette la naturale concentrazione territoriale di queste attività, spesso localizzate nei centri urbani o in poli specifici.

In particolare, valori al top rispetto alla media nazionale si raggiungono in Puglia per i servizi appartenenti alla funzione Mobility, con oltre il 60% della popolazione che può raggiungerli entro 15 minuti a piedi, e, ancora in Puglia, insieme a Lazio e Lombardia per la funzione Living con quote superiori al 50%.

Mentre le funzioni legate ad attività meno frequenti o più specializzate – come Learning ed Enjoying – mostrano livelli di copertura più contenuti in quasi tutte le regioni.