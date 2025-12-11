A Potenza una fiaccolata per non dimenticare Elisa e gli Scomparsi di Penelope. Ecco quando

“𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢 𝟏𝟐 𝐃𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, in occasione della 𝑮𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒕𝒂 𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒂 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒆 𝑺𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒔𝒆, invitiamo tutti i Comuni della nostra Regione e non solo, a fare due piccoli gesti”.

Così il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” che aggiunge:

“Illuminare palazzi, monumenti con il colore verde, simbolo di speranza e resilienza. Mettere drappi alle finestre delle nostre abitazioni, e lasciare accese le candele sui davanzali.

Fermarsi alle 19:00 per mettersi in ascolto di una registrazione speciale da trasmettere in filodiffusione, o anche solo con il semplice supporto di una cassa bluetooth, affinché illumini la strada verso casa di chi non vi ha fatto ancora ritorno.

Scarica la nostra registrazione con la lettura dei nomi degli scomparsi a cura dei volontari del Presidio Libera Potenza a questi link e diventa Megafono di Memoria:

Da SwissTrasfert https://www.swisstransfer.com/…/a970b520-e706-4e79-b209…;

Da GoogleDrive https://drive.google.com/…/1Cv143PLx9cThMhIyi5E…/view…

Chiamiamoli per nome e aspettiamo che tornino a casa.

Siete tutti invitati perché Siamo tutti coinvolti”.

Di seguito la locandina con i dettagli.