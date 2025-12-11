Potenza: il campione Telesca a questo evento che vuole celebrare i talenti dello Sport Paralimpico Lucano. I dettagli

La Garante regionale per le persone con disabilità, Marika Padula, e il Comitato Italiano Paralimpico – CIP Basilicata, promuovono l’evento “Campioni Oltre i Limiti – Onorificenze Sportive Paralimpiche 2025”, un appuntamento istituzionale dedicato al riconoscimento del valore sportivo e umano degli atleti paralimpici e di quanti promuovono quotidianamente l’inclusione attraverso lo sport.

La cerimonia si svolgerà lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 17.00, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, in via Verrastro a Potenza.

L’iniziativa nasce dalla sinergia di azione tra la Garante Padula e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico – CIP Basilicata, Gerardo Zandolino, il quale, per l’edizione 2025, ha fortemente voluto che l’organizzazione dell’evento fosse condivisa con la Garante, valorizzando così una collaborazione istituzionale che rafforza la cultura dell’accessibilità e della piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita collettiva.

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali delle due massime cariche regionali: il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e il Presidente del Consiglio Regionale, Marcello Pittella, che interverranno per sottolineare il valore sociale e culturale dello sport paralimpico e il significato delle politiche pubbliche orientate all’inclusione.

Durante la cerimonia saranno premiati atleti paralimpici che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, con un’attenzione particolare ai protagonisti lucani che hanno portato in alto il nome della Basilicata nelle competizioni internazionali.

Sarà presente il campione lucano Donato Telesca, medaglia di bronzo nella disciplina della pesistica alle Paralimpiadi di Parigi 2024, simbolo di determinazione, talento e orgoglio sportivo territoriale.

Tra i premiati vi sarà anche il giovane Davide Travascio, alunno dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Potenza, vincitore di un concorso dedicato alla rappresentazione del mondo paralimpico attraverso un disegno, dimostrando come lo sport e la cultura dell’inclusione possano essere raccontati anche attraverso lo sguardo dei più giovani.

L’evento si terrà con il patrocinio dell’Ufficio di Presidenza della Regione Basilicata, che ha sostenuto e condiviso la realizzazione e il valore istituzionale dell’iniziativa insieme alla Garante.

Alla manifestazione prenderanno parte numerose rappresentanze del mondo politico, religioso, militare e civile che hanno espresso il loro apprezzamento e interesse a partecipare.

La cerimonia sarà impreziosita da intermezzi musicali e vedrà la partecipazione di autorità del mondo politico, civile, militare e scolastico, oltre che di associazioni, società sportive e cittadini interessati a celebrare il talento, l’impegno e i valori dello sport paralimpico.

La cittadinanza, le associazioni, il mondo sportivo e la stampa sono invitati a partecipare.

Di seguito la locandina con i dettagli.