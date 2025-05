A Ruoti un appuntamento imperdibile dedicato alla valorizzazione dell’Asprinio, simbolo di identità e tradizione. I dettagli

Si terrà domani, martedì 13 Maggio, presso il Museo Contadino di C/da Taverna Foj, a partire dalle ore 17:30 il convegno “La vite, il vino, l’uomo e la storia”, ultima tappa del progetto finanziato dal GAL Percorsi, nell’ambito del PSR Basilicata 2014-2020, “Bando misura 19 – Sviluppo Locale Tipo Partecipativo. SLTP LEADER” – Sottomisura 19.2.B.10 – Un altro modo di gestire e di possedere.

Il Comune di Ruoti spiega:

“Un appuntamento imperdibile dedicato alla valorizzazione dell’Asprinio, vitigno autoctono di Ruoti, simbolo di identità, tradizione e rinascita agricola.

Un sentito ringraziamento va al GAL Percorsi per il prezioso lavoro profuso a favore dello sviluppo del territorio, con particolare riconoscimento alla Presidente Caterina Salvia e al Direttore Domenico Romaniello per la loro visione e dedizione nel promuovere le potenzialità del nostro patrimonio.

Il progetto, che ha avuto come comune capofila Ruoti, ha visto coinvolti come partner anche i comuni di Trivigno, Avigliano, Pietragalla e Brindisi di Montagna, dove si è andati alla ricerca delle tradizioni e di tutte le trasformazioni messe in atto dall’uomo, ogni volta con appuntamenti partecipati al termine dei quali sono stati presentati una serie di vini importanti, prodotti della regione.

Saranno presenti tutti i protagonisti di questo progetto, tra cui l’Associazione Viticoltori di Montagna, nata dalla collaborazione tra enti locali e aziende agricole, l’ALSIA, GAL Percorsi e ospiti istituzionali regionali e interregionali.

Al termine del convegno, un momento speciale sarà dedicato al panel test di degustazione del vino Asprinio, condotto dall’enologo del Crea-ve di Turi, Francesco Mazzone, con la partecipazione di degustatori:

Franco Gentilesca Sindaco di Ruoti,

Rocco Catalano Slow Wine,

Francesco Sasso Cantine Sasso,

Raimondo Faraone Mennella ENOLOGO,

Francesco Pisani Alsia Basilicata,

Stefano Errichetti ristoratore,

Eugenio Tropeano A.I.S.,

Donato Gentile enologo Assoenologi PBC,

Paride Leone Enoteca regionale,

Michele De Lisa sommelier.

Questi valuteranno le caratteristiche sensoriali del vino, tra questi l’Associazione Italiana Sommelier di Basilicata, che accompagnerà i presenti nella degustazione guidata finale dei vini lucani, per scoprire profumi e frutti della nostra terra”.

Ecco la locandina dell’iniziativa.