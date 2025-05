Potenza: al personale della Polizia premi e medaglie di commiato per il prezioso lavoro svolto! Complimenti

Nella mattinata odierna, il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari ha consegnato i riconoscimenti premiali deliberati dal Dipartimento della P.S. e conferiti al personale della Polizia di Stato distintosi nello svolgimento dell’attività istituzionale per coraggio e dedizione.

Durante la cerimonia di consegna, che si è svolta in Questura nella sala riunioni “Giambattista Rosa” sono stati consegnati un ENCOMIO SOLENNE, sette ENCOMI e trentotto LODI ai poliziotti in servizio presso la Questura e delle Specialità a cui il Questore ha espresso il proprio plauso per l’impegno profuso e per i brillanti risultati raggiunti.

L’iniziativa è stata anche occasione della consegna di cinque MEDAGLIE DI COMMIATO conferite dal Capo della Polizia al personale della Polizia di Stato in servizio presso la provincia di Potenza collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età nel corso dei primi mesi del corrente anno.

A loro il Questore Ferrari ha espresso un caloroso e doveroso ringraziamento per l’impegno e la dedizione evidenziati nel corso dell’attività lavorativa al servizio della Polizia di Stato e della collettività.