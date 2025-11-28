A San Severino Lucano un appuntamento per naturalisti, viaggiatori e cittadinanza. L’ingresso è gratuito!

Il Volontariato contribuisce a convertire le aree interne in modelli di sviluppo sociale ed economico.
Domenica 30 novembre alle ore 10 a San Severino Lucano – Parco Nazionale del Pollino – Geoparco UNESCO, presso il Centro Visite si terrà un Simposio sul VALORE del VOLONTARIATO, sull’azione volontaria e sul mondo del non profit che rappresenta uno dei settori in crescita con oltre 350mila enti e più di 844mila impiegati in base ai dati ISTAT.
Una realtà capace di produrre non solamente alto valore sociale ma anche economico.
Saranno consegnati durante i lavori tredici certificazioni di partecipazione ad altrettanti minori migranti ospiti della comunità sanseverinese che hanno per un anno partecipato al percorso formativo informale “Facilitatori Naturempatia”, con la creazione dell’orto sinergico familiare “Vitale” a Mezzana Torre.
Un quartetto di professionisti composto da Maria Cristina Mecca soprano, Giuseppe Coluzzi tenore, Carmine Viggiano violino e Paola Guarino pianoforte, concluderà la mattinata con il Concerto Matinèe – Opera e dintorni.
Naturalisti, viaggiatori e cittadinanza sono invitati.
Ingresso libero.
Di seguito la locandina con i dettagli.