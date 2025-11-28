Basilicata: “Su forestazione attenzione massima”. Le precisazioni

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, come si evince in una nota della Regione:

“esprime rammarico per il tono polemico adottato da alcune sigle sindacali in merito alla sua assenza all’incontro odierno con una delegazione di lavoratori forestali.

La volontà della Regione di ascoltare e confrontarsi con i lavoratori è dimostrata dalla presenza istituzionale del Vice Presidente della Giunta regionale, Pasquale Pepe, e dell’Assessore al ramo, Carmine Cicala.

Entrambi sono stati delegati direttamente dal Presidente Bardi proprio per assicurare la massima attenzione e serietà al confronto.

La forestazione e i lavoratori del comparto non sono una questione marginale per la Giunta regionale.

L’attenzione del Presidente Bardi è sempre stata altissima, come testimoniano gli impegni presi e le risorse finora dedicate al settore.

Non si comprende la polemica su un’assenza motivata e temporanea, specialmente quando al tavolo erano presenti due figure apicali della Giunta, pronte a recepire e discutere ogni istanza.

Il Presidente ribadisce il suo impegno costante e concreto verso le sorti del settore forestale lucano e continuerà a lavorare per trovare soluzioni efficaci e durature per i dipendenti e per la valorizzazione del patrimonio ambientale.

L’auspicio è che il confronto possa tornare su un binario di collaborazione costruttiva anziché di sterile polemica”.