A Satriano di Lucania un uomo ha purtroppo perso la vita sul lavoro: ecco il messaggio di cordoglio

L’Amministrazione comunale di Satriano di Lucania esprime:

“profondo cordoglio per la tragica morte del boscaiolo che, nella giornata odierna, ha perso la vita durante un intervento di lavoro nel territorio di Satriano.

L’intera comunità è scossa da un evento tanto drammatico quanto inatteso, che ricorda a tutti noi la fragilità della vita e il valore del lavoro svolto quotidianamente, spesso in condizioni difficili e impegnative.

Esprimiamo la nostra partecipazione e il nostro rispetto alla famiglia, originaria del Vallo di Diano, colpita da un dolore improvviso e ingiusto, e ai colleghi che oggi piangono la perdita di una persona impegnata nel proprio dovere.

A loro va la nostra vicinanza più sincera, nella consapevolezza che nessuna parola può realmente colmare il vuoto lasciato da una simile tragedia”.