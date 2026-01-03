A Tito la tombolata per donare un sorriso: i dettagli

Luisa, Carmela, Maria, Giovanna, Lina arrivano nella biblioteca “ Lorenzo Ostuni” di Tito alle 16, 00, sabato 3 gennaio 2026, con borse, pacchi.

Dispongono su un tavolo una bandiera di UNICEF e la circondano con collane, bracciali, ,una camicia, una sciarpa, un panettone, tanti libri e disegni.

Sono i premi in palio per la Tombolata natalizia pro UNICEF che anche quest’anno l’Associazione “ Donne 99 “ ha organizzato. Si dispongono attorno a tre tavoli, sono quasi 30 socie , acquistano le cartelle e la tombola comincia.

Massima concentrazione, ogni numero è accompagnato dal suo significato, secondo la tradizione, la voce è squillante e i fagioli per segnare i numeri usciti sulle cartelle facili da prendere.

E tornano alla mente le tombolate in famiglia. Attorno a un grande fuoco che illumina e riscalda ci si riuniva per fare il bilancio dell’anno appena trascorso e i propositi per l’anno che è appena iniziato.

Tornano i ricordi, la musica delle canzoni del cuore, i sorrisi, i rimpianti.

Durante le pause si raccontano le ultime novità, anche se l’associazione ha un gruppo whatsapp che la presidente Luisa Salvia anima ogni giorno raccontando la storia di donne che si sono fatte strada nella vita e le socie usano per stare insieme, godere dei disegni di Vittoria, delle battute di Carmela, dei saluti durante la giornata.

L’associazione opera a Tito dal 1999 e nel corso di questi anni ha organizzato concorsi di poesia, pubblicato libri, organizzato corsi, convegni e raccontato ai bambini e ai ragazzi delle scuole di Tito le tradizioni della città.

Il rapporto di collaborazione con il Comitato Provinciale UNICEF di Potenza è stato intenso e proficuo, grazie anche al sostegno delle amministrazioni comunali che si sono succedute nel corso degli ultimi dieci anni.

Il frutto più significativo di questa collaborazione è stata la pubblicazione di due volumi dal titolo “ Raccontare storie per costruire ponti “ che contengono le storie di vita delle socie. Il ricavato della vendita dei due libri è stato interamente devoluto a UNICEF per le sue campagne.

E anche stasera la serenità di questa tombola giungerà nei campi profughi di Gaza allagati a causa del maltempo, pieni di fango. Giungerà alle bambine e ai bambini come Ata mai, che a sette anni è annegato il 27 dicembre durante una grave alluvione in un campo improvvisato per sfollati. Ata Ai è l’ultimo bambino a morire a Gaza a causa delle condizioni invernali estreme e della mancanza di rifugi sicuri. Almeno altri cinque bambini hanno perso la vita nel mese di dicembre dopo essere stati esposti a condizioni così difficili.

Il ricavato della tombolata delle donne di Tito diventeranno aiuti essenziali tra cui coperte, teloni e sostegno psicosociale, condutture idriche temporanee, kit per l’igiene personale, coperte.

I bambini di Gaza hanno già sofferto abbastanza e hanno diritto a rifugi sicuri, l’Associazione “Donne 99” di Tito fa la sua parte.