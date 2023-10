A Tito manovre che salvano la vita: ecco dove e quando saranno insegnate gratuitamente

Domenica 8 Ottobre a Tito scalo (contrada Santa Loja), dalle ore 11:00 alle ore 19:00, presso il Centro commerciale ” Polo acquisti Lucania”, appuntamento annuale del SIMEUP per “Una Manovra per la vita”.

A renderlo noto è il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, Vincenzo Giuliano, che ha condiviso l’iniziativa (già da diversi anni) dando il patrocinio.

Saranno presenti istruttori della Società di Medicina di emergenza e urgenza pediatrica (Simeup), per insegnare le manovre salvavita che possono aiutare a salvare i bambini dal soffocamento e dall’arresto cardiaco.

Spiega Giuliano:

“Il soffocamento da corpo estraneo resta una delle principali cause di morte per i bambini di età inferiore ai 3 anni.

Tuttavia gli incidenti non colpiscono soltanto i più piccoli ma anche gli adolescenti e gli adulti.

Un dramma che potrebbe essere evitato se si praticassero tempestivamente le manovre salvavita.

E i primi che devono prestare soccorso sono proprio le mamme, papà, nonni, baby-sitter, educatrici, insegnanti, addetti alle mense.

Infatti non sono pochi i casi di cronaca in cui un non sanitario ha salvato la vita ad un bambino in soffocamento o in arresto cardiaco”.

Da qui l’appello del garante a partecipare massicciamente alle prove, che sono gratuite.

Ecco la locandina dell’evento.

