A Vaglio di Basilicata 3 serate per un evento raro nella sua unicità all’insegna del folklore e del divertimento! L’iniziativa e il programma

L’edizione 2024 con la denominazione “Il percorso tra Sensazioni ed Emozioni” ha l’ambizioso obiettivo di valorizzare sempre più le bellezze del nostro borgo storico, uno “scrigno da aprire” per valorizzare e promuovere il nostro patrimonio artistico, ambientale, archeologico e le sue tradizioni, con l’aiuto di giochi di luci ed effetti scenografici per rendere straordinario il percorso che ne decora gli angoli più suggestivi.

Una passeggiata per vivere e rivivere l’emozione di un evento raro nella sua unicità nel cuore di Vaglio Basilicata e il suo straordinario borgo medioevale racchiuso fra tre strade lastricate in pietra arenaria locale, Via Roma (Via di Sopra), Via Vergara (Via di Mezzo) e Via Buonarroti (Via di Sotto).

Gli stretti vicoli “cuntane” che collegano le tre vie conducono al centro storico attraverso due delle antiche porte cittadine, la Porta Vecchia e U’Spurt, incorporata nel Palazzo Baronale.

Camminare nel cuore di Vaglio è affascinante, tra i tanti scorci suggestivi vogliamo ancora di più esaltare questa passeggiata accompagnando i turisti tra atmosfere, tra bagliori e ombre incantevoli, per proiettare il visitatore nella bellezza di alcune “cuntane” che esalteranno emozioni e sensazioni, tra sorgenti luminosi, che attireranno e poi accompagnarli in video promozionali del territorio, film sulla bellezza e tradizioni Vagliesi e della magica storia del nostro paese.

La riscoperta dei “cantanul” opera architettonica straordinaria per il flusso delle acque piovane nel centro storico, opera concepita in epoca medievale per lo scorrimento delle acque piovane, con una ricostruzione storica architettonica e con la valorizzazione attraverso effetti scenografici, e pannelli con descrizione dettagliata della loro funzionalità.

Il rito della vendemmia, la pigiatura delle uve uno spettacolo folcloristico per imprigionare i visitatori tra le bellezze delle cantine festose e le rappresentazioni dei momenti della lavorazione delle uve raccolte e delle fasi di travaso del vino, accompagnando le nuove generazioni nella magia unica che avveniva nel corso della festa della raccolta dell’uva e della lavorazione delle uve.

Un momento di festa e riscoperta di questa fantastica tradizione.

Sarà una passeggiata emozionante anche attraverso rievocazioni storiche: mestieri, usi e costumi di una volta con racconti e fatti di un tempo.

In via Vergara verrà riportata alla luce dei Vagliesi e dei visitatori la storia di un cittadino illustre, trascurato e dimenticato fino ad oggi Don Cesare Antonio Vergara, che nacque a Vaglio Basilicata il 23 novembre del 1669 da Paolo Vergara, originario di San Lorenzo in Calabria, e Pasqua Fedota di Vaglio Basilicata.

Numismatico, autore di un’importante opera, le Monete del regno di Napoli da Ruggiero primo sino all’augustissimo regnante Cado IV imperatore e III re cattolico, raccolte e spiegate (1715).

Una scrittura che descrive l’arrivo del corpo di San Faustino Martire e i personaggi che si sono prodigati per portare nella sua sede definitiva le sacre spoglie.

Verrà ricostruita la storia del Vergara con dei pannelli telematici e voci narranti, allestimento che può essere fatto in modo permanente o solo per i tre giorni del percorso, naturalmente valutazione che spetta alla amministrazione comunale.

Vaglio Basilicata è conosciuta e apprezzata anche per la sua cucina, un tripudio al nostro pane, alla nostra pasta fatta in casa, ai formaggi, salumi e vino prodotti esclusivi che vanno sempre più valorizzati e che possano essere elementi di riconoscimento nella degustazione del nostro percorso, ma che possono anche essere prodotti da poter commercializzare.

La Novità per l’edizione 2024 sarà la votazione da parte dei visitatori del percorso, attraverso un qr-core si potrà esprimere il proprio gradimento gastronomico 2024.

Si potrà esprimere la migliore ospitalità dello stand 2024, e in fine la migliore organizzazione scenografica dell’allestimento dello stand.

Per le singole valutazioni può essere espresso un voto che va da 1 a 10, il totale delle tre valutazioni assegnerà il gradimento del visitatore.

Al termine delle tre serate e a chiusura percorso 2024, chi ha ottenuto il punteggio più altro verrà premiato con una targa come il migliore stand 2024 e un premio economico equivalente allo sconto del 30% del costo delio stand.

La nostra proposta turistica per i tre giorni del percorso prevede la possibilità di visitare i siti archeologici, il territorio di Vaglio accoglie infatti le due importanti aree archeologiche di Serra, il cui pianoro nella seconda metà del VIII secolo a.C. venne occupato dai Peuketiantes, e Rossano, sede del santuario dedicato alla dea Mefite.

Siti straordinari che vanno suggeriti ai turisti in un pacchetto di proposte diurne e attraverso prenotazioni con la collaborazione delle agenzie turistiche e della stessa ATP, arricchita dalla possibilità di assaporare piatti tradizionali anche a pranzo.

Particolare attenzione è stata data alla proposta artistica, valorizzare la storia contadina del passato, con due gruppi folk che si esibiranno nella rappresentazione della “mietitura e spannocchiatura”; poi una rappresentazione della vendemmia con la pigiatura delle uve e il travaso del vino.

Il percorso sarà accompagnato da artisti di strada trampolieri e giocolieri, per rendere la passeggiata festosa e gioiosa anche per i più piccoli.

Nella piazza centrale “Piazza dei Caduti” sarà allestita con effetti scenografici e teatrali una coreografia di danze e tradizioni popolari dei nostri territori.

A fine serata uno spettacolo di danza e fuoco, un racconto di sole luna e stelle.

In Piazza dei Caduti uno spettacolo di acrobazia aerea con la conduzione di workshop dedicato a chi vuole dare risposta ai propri desideri di conoscere e stimolare l’arte acrobatica.

Naturalmente per accompagnare i visitatori nella camminata dei sapori con degustazioni gastronomiche saranno allestite dodici postazioni fisse con spettacoli musicali di vario genere.

A chiusura delle tre giornate, come da tradizione tre spettacoli serali finali uno per serata che si terranno nella piazza dei caduti.

Un modo per dare forma con un momento musicale comune a uno spettacolo fisso e non di passaggio che si terranno nelle tre serate, con musicisti che attraverso la loro abilità conquisteranno la piazza attraverso il ritmo delle loro batterie.

Un secondo evento che ci trasporterà nella musica dance anni “90”.

Per la terza serata è prevista una serata di musica popolare, un ritmo di danze vulcaniche, musica di passione meridionale.

Vaglio, terra di cultura e sapori, vi aspetta con “Il Percorso tra sensazioni ed emozioni”!

