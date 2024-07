Potenza, ci siamo: tutto pronto per l’inaugurazione della Piazza della Torre Guevara! I dettagli

Il Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, con queste parole, ha comunicato nei giorni scorsi che è era stata stabilita una nuova data per l’inaugurazione della Piazza della Torre Guevara:

“Vi aspettiamo il 30 luglio, a Potenza, alle ore 19!“.

Previste modifiche alla circolazione in vista dell’inaugurazione.

Ecco l’ordinanza cosa prevede nel dettaglio:

“Premesso che in data prot. 0077526/2024 del 24/07/2024, è pervenuta la nota dall’Ufficio “Edilizia e Patrimonio” della Provincia di Potenza con la quale nella giornata del 30 luglio dalle ore 10:00 alle ore 23:30 chiede l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nei parcheggi in via Beato Bonaventura, prospicienti l’area circostante la Torre Guevara di Potenza e in via Pretoria, per consentire l’inaugurazione dell’opera, realizzata nell’ambito degli “Interventi di riqualificazione dell’area antistante la Torre Guevara” e contestualmente l’emissione della relativa ordinanza di divieto di sosta;

nella sopracitata nota la Provincia ha indicato che l’impresa esecutrice, la ditta TOLVE srl, rappresentata dal sig. Pasquale Tolve, con sede in Brindisi di Montagna (PZ) dei lavori e responsabile della predisposizione della segnaletica da apporre per l’esecuzione dell’ordinanza richiesta;

Vista la concessione ad occupare suolo pubblico Prt.G. 0078315/2024 del 25/07/2024 rilasciata dall’Ufficio Viabilità con la quale si autorizza la Provincia ad occupare l’area individuata nella planimetria allegata all’istanza sopra richiamata il giorno 30 luglio dalle ore 10:00 alle ore 23:30 per consentire l’inaugurazione dell’opera, realizzata nell’ambito degli “Interventi di riqualificazione dell’area antistante la Torre Guevara”;

Atteso che, è necessario emettere apposita ordinanza di divieto di sosta su n.3 stalli di sosta in via Pretoria per riservare gli stalli ai mezzi di soccorso e di protezione civile, nei parcheggi in via Beato Bonaventura, prospicienti l’area circostante la Torre Guevara di Potenza, per delocalizzare n.2 posti disabili riservati ai titolari dei contrassegni n.23 e n.375 negli stalli di sosta presenti nell’intersezione tra via Beato Bonaventura e via Acerenza, come indicato nella planimetria allegata all’istanza Prt.G 0078315/2024, per permettere lo

svolgimento dell’inaugurazione dell’opera in assoluta sicurezza;

Visto:

il Decreto del Sindaco di Potenza n° 65 del 12 luglio 2024 con cui è stato prorogato il nuovo Responsabile ad interim dell’Unità di Direzione “Manutenzione del Patrimonio-Viabilità”;

il vigente Regolamento per la disciplina del canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26 aprile 2021, modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 28 maggio 2022;

l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni

dispone:

il giorno 30 Luglio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 23:30 e comunque fino a cessate esigenze il divieto di sosta (0-24) come indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza:

nei parcheggi in via Beato Bonaventura, prospicienti l’area circostante la Torre Guevara di Potenza;

in n.3 stalli di sosta in via Pretoria nei pressi dell’incrocio con via Beato Bonaventura per riservare gli stalli ai mezzi di soccorso e di protezione civile;

negli ultimi due stalli presenti nell’intersezione tra via Beato Bonaventura e via Acerenza, sul lato destro secondo il senso di marcia, da riservare ai due posti disabili riservati;

2. di delocalizzare n.2 posti disabili riservati ai titolari dei contrassegni n.23 e n.375 negli ultimi due stalli di sosta presenti nell’intersezione tra via Beato Bonaventura e via Acerenza, sul lato destro secondo il senso di marcia;

AVVISA

che la ditta esecutrice dei lavori è obbligata, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992;

ad apporre tutta la segnaletica stradale occorrente e prevista dall’ art. 31 del D.P.R. 495/1992concordandosi con l’ufficio segnaletica dell’Ente;

in caso di chiusura al traffico veicolare di un asse viario la soc. richiedente l’ordinanza dovrà predisporre, tramite l’apposizione dell’opportuna segnaletica un valido percorso veicolare alternativo”.

Di seguito la locandina con i dettagli.