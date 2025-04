A Viggiano arriva il Galà del Calcio Lucano per celebrare i protagonisti di questo sport. Ecco l’appuntamento

Si terrà a Viggiano, presso la splendida e suggestiva cornice di Piazza San Giovanni XXIII, la terza Edizione del “Galà del Calcio Lucano”.

La kermesse nata per raccontare e celebrare i protagonisti del calcio lucano, ideata da Antonio Vuolo e Michele Benedetto, approderà per la prima volta in Val d’Agri.

L’appuntamento è per Venerdì 6 Giugno, a partire dalle ore 18:30, presso Piazza San Giovanni XXIII a Viggiano.

All’interno di una nota congiunta, esprimono soddisfazione gli organizzatori ed il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala :

“Accogliamo con grande entusiasmo ed emozione questa nuova sfida: un grande evento per testimoniare l’immortale passione delle comunità della Val d’Agri nei confronti del gioco più bello del mondo e dei suoi protagonisti lucani.”

Presenterà l’evento, il giornalista Arturo Scarpaleggia.

Nelle prossime settimane verrà svelato il programma integrale della manifestazione.

Ecco la locandina dell’iniziativa.