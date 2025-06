Ad Acerenza colori, suoni, emozioni e Fede per la tradizionale festa in onore di Sant’Antonio da Padova! Il programma

Dal 31 maggio al 14 giugno, le strade di uno dei Borghi più Belli d’Italia si animeranno con i colori, i suoni e le emozioni della tradizionale festa in onore di Sant’Antonio da Padova.

Un appuntamento atteso tutto l’anno che unisce fede, tradizione e comunità in un mix unico.

Per quindici giorni, Acerenza vivrà un’atmosfera speciale.

Ogni sera, alle 18:00, il Convento di Sant’Antonio accoglierà i fedeli per la recita della Tredicina.

Giovedì 12 giugno sarà una serata da vivere intensamente: dopo la suggestiva benedizione dei bambini e del pane alle 19:00, Piazza Papa Giovanni XXIII si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per il grande concerto tributo a Vasco Rossi de “Il Manifesto del Blasco”.

Il cuore vero della festa batte venerdì 13 giugno.

La giornata inizierà con le Sante Messe e il tradizionale giro della banda per le vie del paese.

Nel pomeriggio l’inaugurazione della Croce Francescana sulla porta del Convento dedicato al Santo da Padova e la benedizione dei trattori, per poi unirsi nella processione del Santo che attraverserà le vie del centro cittadino.

La serata proseguirà sulle note travolgenti dei Krikka Reggae e si concluderà in bellezza con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Acerenza a mezzanotte.

Non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli, come l’animazione con “Bolle di Musica” prevista per sabato 14 giugno, mentre per tutta la durata della festa le splendide luminarie della ditta Nicodemo-Lumilux di Montoro regaleranno un tocco di magia che solo loro sanno creare.

La Festa di Sant’Antonio è il risultato dell’amore e della passione di tante persone che lavorano per mantenere vive le nostre tradizioni e per regalare a tutti momenti di vera condivisione.

Questa la locandina con il programma.