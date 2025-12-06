Addio a Fiorenza de Bernardi, prima donna comandante di linea in Italia: il padre era originario della provincia di Potenza

Con profondo cordoglio, il Comune di Venosa annuncia la scomparsa, avvenuta oggi, di Fiorenza “Fiore” de Bernardi (1928-2025), straordinaria pioniera dell’aviazione e simbolo di coraggio e determinazione.

Fa sapere l’Amministrazione:

“Aveva 97 anni. Figlia del nostro illustre concittadino Mario de Bernardi, un nome prestigioso nella storia dell’aviazione, orgoglio di Venosa, Fiorenza ha portato avanti con orgoglio l’eredità del padre.

Durante la sua vita ha conseguito risultati storici:

È stata la prima donna in Italia a diventare pilota di linea commerciale.

È stata la prima donna italiana nominata comandante.

Ha affrontato con determinazione “atterraggi di fortuna”, voli su montagne e piste difficili, dimostrando che con passione e coraggio le barriere possono essere superate.

Fiorenza ha sempre cercato di abbattere le barriere: dai corsi con il papà-istruttore fino a manovre spericolate, mostrando che il cielo non ha genere.

Con il suo impegno e la sua passione ha dimostrato che i sogni non hanno genere. Il suo esempio resterà per sempre un faro di speranza e ispirazione.

Grazie, Fiorenza e grazie, Mario per aver portato in alto il nome di Venosa.

Il Comune di Venosa si stringe idealmente alla famiglia e a tutte le persone che l’hanno conosciuta e stimata.

La città di Venosa ha avuto l’onore di ospitarla in occasione della commemorare il padre”.