Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Sorrento

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e Sorrento.
Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio di 2 a 2.
Di seguito i dettagli della partita.
Forza Potenza!
Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e Sorrento.
Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio di 2 a 2.
Di seguito i dettagli della partita.
Forza Potenza!
Quando arriva una raccomandata da parte dell’Agenzia delle Entrate c’è sempre da preoccuparsi. E se ad arrivare è un questionario con relativa richiesta di informazioni…
Con profondo cordoglio, il Comune di Venosa annuncia la scomparsa, avvenuta oggi, di Fiorenza “Fiore” de Bernardi (1928-2025), straordinaria pioniera dell’aviazione e simbolo di coraggio…
Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e Sorrento. Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio di…
Manca poco all’inaugurazione ufficiale dei mercatini e all’accensione delle luminarie di Natale a Potenza. L’appuntamento è per oggi, sabato 6 dicembre alle ore 18, in…
Sono state pubblicate le graduatorie definitive dei beneficiari del Bonus Psicologo 2025, suddivise per Regioni e per la provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige. Lo comunica…
“In qualità di Garante regionale per le persone con disabilità della Regione Basilicata, esprimo il mio più sincero plauso e la più viva soddisfazione per…
L’Arcidiocesi di Potenza fa sapere ai fedeli che la salma di don Antonio Meliante arriverà a Pantano nel pomeriggio di oggi, 6 dicembre, dove sarà…
Con il cuore colmo di profondo dolore e immensa tristezza, l’Associazione 𝗔𝗡𝗦𝗣𝗜 𝗖𝗔𝗥𝗜𝗧𝗔’ 𝗧𝗜𝗧𝗢 annuncia l’𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 della 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 pubblica per l’𝗮𝗰𝗰𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝗼 di Natale più…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della UIL FPL Basilicata: “La UIL FPL, insieme al Comitato degli idonei delle graduatorie regionali, ha tenuto un importante…
La Pm Gruppo Macchia Potenza torna in campo per la settima giornata del campionato di Serie C. Domenica pomeriggio alla Caizzo arriva il fanalino di…
Si rinnova, in una cornice di attesa e di fervore pre-natalizio, la sentita tradizione che unisce l’Arma dei Carabinieri alle istituzioni scolastiche potentine. Questa mattina,…
Stop alla movida violenta a Potenza: Daspo urbano per i minori. Il via libera è arrivato, a maggioranza, dal Consiglio Comunale che ha approvato le…
“La conquista ad opera della squadra del Francavilla della semifinale della Coppa Italia di serie D, per la prima volta per una squadra lucana di…