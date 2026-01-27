Al Liceo “Pier Paolo Pasolini” di Potenza rivive la storia di Giovanni, per non dimenticare. Ecco i dettagli

In occasione della Giornata della Memoria, presso il Liceo Scientifico “Pier Paolo Pasolini” di Potenza si è tenuta la presentazione di “Non ti scordar di me” del professor Gianpiero Benedetto, un romanzo che offre una profonda riflessione storica ed emotiva sulla tragedia della deportazione durante la Seconda guerra mondiale.

L’incontro con le classi quinte ha raccontato la storia di Giovanni Marchitelli, internato militare italiano nei campi di concentramento.

La vicenda personale, ricostruita nel romanzo, ha permesso agli studenti di avvicinarsi in modo diretto e consapevole alla memoria storica, mettendo in luce il dramma vissuto da migliaia di militari italiani dopo l’8 settembre 1943.

L’iniziativa, voluta dalla dirigente scolastica, professoressa Tiziana Brindisi e dalla referente del progetto, professoressa Ida Cardillo, docente di Storia e Filosofia, promuove la conoscenza storica e stimola una riflessione critica sui valori della libertà, della dignità umana e della responsabilità civile.

La giornata ha rappresentato un importante momento di educazione alla memoria, confermando il ruolo centrale della scuola nella trasmissione della storia e nella formazione delle coscienze delle nuove generazioni.