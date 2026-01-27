Provincia di Potenza: si torna alle urne. Ecco la data

Con il decreto n.4 del 27/01/2026 il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha indetto l’elezione dei dodici componenti del Consiglio provinciale.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle 20.00 nel seggio elettorale costituito nell’aula consiliare, al secondo piano della sede della Provincia di Potenza, in Piazza Mario Pagano, dove, al termine delle operazioni di voto e di tutti gli adempimenti di rito, verrà effettuato lo scrutinio.

I Componenti del Consiglio Provinciale sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni compresi nel territorio della Provincia di Potenza in carica alla data dell’8 marzo 2026.

Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri in carica dei Comuni della Provincia di Potenza.

L’elezione del Consiglio avviene sulla base di liste composte da un numero di candidati non inferiori a 6 e non superiore a 12 e devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione e pubblicata sul sito della Provincia di Potenza entro 30 giorni dalla data delle votazioni.

In applicazione del comma 72 dell’art. 1 della Legge n.56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

L’elettore può esprimere altresì un solo voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014.

Le liste dei candidati a Consigliere Provinciale devono essere presentate all’Ufficio Elettorale, appositamente costituito presso la sala “V. Verrastro”, al terzo piano della sede della Provincia di Potenza, in Piazza Mario Pagano: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di domenica 15 febbraio 2026 (ventunesimo giorno antecedente il giorno della votazione) dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di lunedì 16 febbraio 2026 (ventesimo giorno antecedente il giorno della votazione).

Le modalità per la presentazione delle liste, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale, sono contenute nel manuale operativo che è pubblicato sul sito internet della Provincia nell’apposito banner denominato “Elezioni Consiglio Provinciale 8 marzo 2026” ed è disponibile presso l’Ufficio Elettorale Provinciale.