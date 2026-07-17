Al via la 30esima edizione di “Pignola in Blues” che promette una combinazione esplosiva di talenti. Ecco il programma

Inizia questa sera, Venerdì 17 Luglio, la 30esima edizione del “Pignola in Blues”.

Ecco il programma.

Venerdì 17 luglio inaugura l’edizione MARCO BARTOCCIONI.

Chitarrista e polistrumentista nella sua carriera ha collaborato con diversi artisti italiano e statunitensi; dal 2005 inizia ad approfondire tutto il mondo musicale “Slide” che racchiude Dobro, Weissenborn, Lap Steel e Pedal Steel, quest’ultimo strumento studiato ed approfondito in Danimarca dal maestro Hanging Cock. Intervistato da importanti riviste come Rolling Stones, Blues Matters, Blues Magazine, ella sua carriera ha partecipa a Tour Internazionali in U.S.A. , Russia , Francia , Svezia , Germania , Polonia , Inghilterra , Belgio , Bulgaria. A seguire KEVIN “SONNY” GULLAGE & THE BLUES GROOVERS.

Pianista e cantante di New Orleans, “Sonny” Gullage unisce un canto profondamente soul a un pianoforte blues brillante.

Alla guida dei Blues Groovers ha portato la sua musica nei locali storici della Louisiana.

Nel 2022 ha firmato con la prestigiosa etichetta Basin Street Records, che ha pubblicato il suo primo album “Something Old, Something New, Something Borrowed Blues”, ed è stato tra i protagonisti di American Idol. Proveniente da una nota famiglia di musicisti ha voluto studiare piano dapprima al New Orleans Center for Creative Arts The Louis Armstrong Jazz Camp e dopo alla Loyola University.

Gli studi e la sua predisposizione gli hanno aperto da subito la scena musicale fra inviti e apprezzamenti.

Sabato 18 Luglio sarà la volta di CIUMBIA ELECTRIC GUMBO & ENRICO CRIVELLARO voce, chitarra e armonica tra i protagonisti dello scenario nazionale.

Un trio che propone e suona Hotch Potch Blues e vede in “A Great Day in Memphis” il loro lavoro più rappresentativo.

Uno dei pochissimi musicisti blues europei ad essere sotto contratto con una etichetta discografica nordamericana, la Electro-Fi Records, e ad andare in tour nel circuito nordamericano, Enrico Crivellaro è considerato uno dei più interessanti chitarristi nella scena di blues contemporanea.

La serata di sabato si concluderà con NIKKY HILL BAND.

La cantante e bandleader nata a Durham (North Carolina).

La sua musica fonde soul, R&B, gospel e rock ‘n’ roll.

La rivista Rolling Stone ha descritto il suo stile così: “Immaginate Tina Turner alla guida degli AC/DC e avrete un’idea di metà di lei.

È una macchina… non avete scuse se ve la perdete… Nikki Hill è una rivelazione, la sua band è maestra di uno swing blues esplosivo e potente, la sua voce è il faro che vi chiama a casa… una forza della natura vocale che non scherza”.

Tra i musicisti potrete ascoltare le armonie di Laura Chavez, considerata all’unanimità una delle chitarriste più influenti e talentuose della scena blues, roots e rock’n’roll contemporanea.

L’ultima serata di Domenica 20 Luglio inizierà con GLORIA AND THE DOCTORS, nomi ormai noti e stimati tra gli addetti ai lavori della scena musicale italiana che, contro ogni tendenza, partendo dalle radici del Blues lasciano contaminare il loro percorso con altre sonorità di matrice nera, trad jazz, gospel, blues e funk.

La certezza è che le potenti note scure del contralto di Gloria Turrini, arricchite dalla sua personalità forte e brillante, fanno rivivere la musica del passato attraverso uno spettacolo energico ed emozionante dove traspaiono dinamiche che vanno dal lato più romantico e dolce delle ballad fino ai groove più ipnotici del blues e del funk. Infine a chiudere la 30esima edizione del Pignola in Blues DESOTO TIGER’S TESTIMONY – JASON RICCI, un gruppo roots-blues costruito attorno a tre nomi di assoluto rilievo della scena americana.

Damon Fowler, guru della chitarra blues con influenze che vanno da Johnny Winter a Duane Allman, ha debuttato al primo posto della Billboard Blues Chart con il suo album Alafia Moon.

Jason Ricci, quattro volte vincitore del Blues Music Award, è oggi considerato uno dei più influenti armonicisti blues al mondo; vive a New Orleans, suona, insegna e collabora con artisti come Johnny Winter, Walter Trout e Ana Popovic. Bruce Katz, pianista e tastierista di leggendaria caratura, vanta sei anni come membro della band di Gregg Allman e collaborazioni con John Hammond, Delbert McClinton e Ronnie Earl; vincitore del Blues Music Award nel 2019 e nominato più volte come Piano Player of the Year, è uno dei tastieristi più ricercati dell’intero panorama blues e roots americano.

Una combinazione esplosiva di talenti che promette una serata di puro blues americano.

Ecco la locandina.