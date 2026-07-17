Maratea, donato un nuovo defibrillatore per la sicurezza della comunità. Ecco quando la cerimonia di consegna

Un importante gesto di solidarietà e di attenzione verso la sicurezza della comunità si concretizzerà Sabato 18 Luglio, alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Maratea (PZ), in Via Cappuccini, con la cerimonia di consegna di un defibrillatore alla Protezione Civile Gruppo Lucano – Sede di Maratea.

L’importante dispositivo salvavita sarà donato dall’Associazione Gian Franco Lupo, realtà da anni impegnata nella promozione della cultura della prevenzione, della cardioprotezione e della diffusione dei defibrillatori sul territorio, attraverso iniziative volte a sensibilizzare cittadini, istituzioni e associazioni sull’importanza del primo soccorso e dell’intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco.

Un impegno concreto che, ancora una volta, si traduce in un gesto di grande valore sociale, contribuendo a rafforzare la rete della sicurezza e della tutela della vita nella comunità di Maratea.

La donazione rappresenta non solo la consegna di un presidio sanitario fondamentale, ma anche un forte messaggio di responsabilità civica e di attenzione verso il bene comune, confermando quanto la collaborazione tra il mondo dell’associazionismo, del volontariato e delle istituzioni possa generare risultati concreti a beneficio dell’intera collettività.

La disponibilità del nuovo defibrillatore consentirà alla Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea di rafforzare ulteriormente la propria capacità operativa, mettendo a disposizione della cittadinanza e dei numerosi visitatori uno strumento essenziale per il soccorso sanitario durante manifestazioni, eventi pubblici, attività di protezione civile ed emergenze.

La Protezione Civile Gruppo Lucano Federata di Maratea ha inoltre manifestato la volontà di installare il nuovo defibrillatore all’esterno della propria sede operativa in C.da Santa Caterina, rendendolo disponibile alla cittadinanza in caso di necessità.

L’intento è quello di collocare il dispositivo all’ingresso della sede, in un punto facilmente accessibile e individuabile, affinché possa costituire un ulteriore presidio di cardioprotezione a servizio del territorio, dei residenti e dei numerosi visitatori che frequentano la zona.

Alla cerimonia sarà presente, in rappresentanza dell’Associazione Gian Franco Lupo, il Presidente, sig. Michele Lupo, a testimonianza della costante vicinanza dell’Associazione ai valori della prevenzione, della solidarietà e della tutela della vita.

L’evento rappresenterà un momento di condivisione dei valori della solidarietà, della prevenzione e della collaborazione tra associazioni, istituzioni e volontariato, nella consapevolezza che investire nella sicurezza significa investire nella tutela della vita.

La Protezione Civile Gruppo Lucano – Sede di Maratea rivolge un sentito ringraziamento all’Associazione Gian Franco Lupo per la sensibilità dimostrata e per aver scelto di sostenere concretamente il volontariato di protezione civile, contribuendo a rendere il territorio sempre più preparato ad affrontare le emergenze.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia di consegna, che si terrà Sabato 18 Luglio 2026, alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Maratea, in Via Cappuccini.

Ecco la locandina dell’evento.