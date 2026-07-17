Avigliano, festeggiamenti per la Madonna del Carmine: “due giorni semplicemente perfetti. Grazie dal profondo del cuore al Comitato feste”! Le parole del sindaco

“Da Sindaco sento di dire, con cognizione di causa, che i nuovi straordinari eroi di volontariato, generosità ed altruismo in questo nostro tempo e nei nostri comuni sono i COMITATI FESTA.

Persone che decidono di dedicare tempo, fatica, denaro.

Di assumere responsabilità immani e di sottoporsi anche alla critica di chi parla e non fa.

In questa lunga corsa ad ostacoli, tra norme, regolamenti, lamentele (spesso inutili), i comitati trovano la forza per portare avanti le tradizioni secolari, i riti e i festeggiamenti civili.

Se ieri sera Piazza Gianturco era stracolma di ragazzi, se questi due giorni sono stati semplicemente perfetti, lo dobbiamo al lavoro di tanti, ma nessuno si offenda se per una volta ho scelto di dedicare questo pensiero ai comitati e in particolare al comitato che ha curato i festeggiamenti dedicati alla MADONNA DEL CARMINE.

Dal profondo del cuore, GRAZIE!”.

Così scrive il sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca.