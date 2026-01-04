Appuntamento speciale a Potenza: doni, calze e dolciumi per tutti! Ecco data e ora

L’Associazione Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno annuncia con entusiasmo l’edizione 2026 de La Befana dei Bambini, in programma martedì 6 gennaio presso la sede associativa in via dei Frassini 102 a Potenza.

Durante la mattinata, dalle ore 10 alle 12, saranno distribuiti doni, calze e dolciumi ai bambini delle famiglie assistite dall’associazione e a tutti i piccoli della città che vorranno partecipare.

Un momento di festa e vicinanza, nel segno dell’impegno dell’associazione verso le persone più fragili.

L’evento sarà arricchito dalla partecipazione amichevole della Compagnia Teatrale “La Risata”, che offrirà momenti di spettacolo e divertimento dedicati agli adulti.

Sono inoltre previsti laboratori artistici e creativi a cura di Elena e di Teo Santagata, in arte “Papocchio”, che accompagneranno i bambini in attività manuali e giochi espressivi.

L’associazione invita famiglie, cittadini e sostenitori a condividere questo appuntamento speciale, per iniziare il nuovo anno all’insegna della solidarietà e della gioia.

Di seguito la locandina con i dettagli.