Asse Basilicata–Calabria–Puglia: “più sanità, trasporti e sviluppo per il Sud”

Insieme per costruire un futuro di servizi condivisi.

Un progetto concreto quello emerso dall’incontro tra l’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, e l’assessore della Regione Calabria, Gianluca Gallo (presente anche la consigliera provinciale di Cosenza, Tiziana Battafarano).

Al centro del colloquio, la creazione di un asse strategico tra le Regioni del Sud per integrare trasporti, agricoltura e, soprattutto, assistenza sanitaria.

Le comunità della costa ionica e dei versanti tirrenici vivono già una realtà di integrazione naturale che la politica ha il dovere di assecondare e strutturare. Latronico ricorda che molti cittadini calabresi si rivolgono quotidianamente alle strutture sanitarie lucane: questo “patto di confine” non deve essere visto come un peso, ma come un’opportunità per ottimizzare l’offerta, garantendo a tutti il diritto alla salute con standard elevati, indipendentemente dal territorio di appartenenza.

La collaborazione tra le due Regioni passa inevitabilmente anche per la mobilità. È già in fase avanzata, infatti, il tavolo tecnico che vede protagonisti gli assessori ai trasporti Pasquale Pepe (Basilicata), Gianluca Gallo (Calabria) e Raffaele Piemontese (Puglia).

L’obiettivo è il potenziamento dei “Treni della Magna Grecia” sulla tratta Sibari-Taranto, un’infrastruttura considerata vitale per rompere l’isolamento dei territori e favorire lo sviluppo turistico e commerciale dell’intera area ionica.

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di cooperazione interregionale: “Con i presidenti Vito Bardi e Roberto Occhiuto, insieme ai colleghi delle diverse aree tematiche, approfondiremo ogni possibile sinergia”, dice Latronico.

“Siamo convinti che la crescita dei nostri territori passi da una nuova capacità di fare rete. Il Sud non chiede assistenza, ma reclama infrastrutture e servizi moderni: questo asse tra Basilicata, Calabria e Puglia – conclude Latronico- è la risposta concreta alle esigenze di cittadini che chiedono risposte, non confini”.