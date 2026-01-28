Le parole di Hind: Potenza la ricorda nel giorno della sua scomparsa e chiede giustizia per i bambini palestinesi

Il Comitato per la Pace di Potenza invita la cittadinanza a partecipare al presidio in ricordo di Hind Rajab, che si terrà il 29 gennaio 2026 alle ore 17:30 in Largo Ambrosoli (via Verdi):

“Hind, uccisa dall’esercito israeliano a soli sei anni, è divenuta simbolo dell’orrore e dell’impotenza di fronte ai crimini commessi contro i civili a Gaza.

Il 29 gennaio 2024, rimasta intrappolata in un’auto con i suoi familiari uccisi, ha lottato per ore, sola, ferita e terrorizzata, supplicando aiuto al telefono.

Le sue ultime parole, registrate dalla Mezzaluna Rossa Palestinese, hanno scosso il mondo: “Venite a prendermi… ho paura.”

I soccorritori inviati per salvarla sono stati a loro volta colpiti e uccisi. Il suo corpo è stato ritrovato giorni dopo, crivellato dai colpi.

Hind è diventata il volto innocente di una tragedia collettiva.

Nel giorno dell’anniversario della sua morte, ci ritroviamo per non dimenticare, per chiedere verità, giustizia e pace, per ridare umanità ai numeri, per ridare voce ai bambini che non possono più parlare.

Il 29 gennaio saremo lì, per Hind.

Per tutti i bambini.

Per la Palestina”.