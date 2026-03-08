Al Museo Archeologico Nazionale di Potenza, il Gesualdo Ensemble ridarà vita a capolavori senza tempo. L’appuntamento

Il Conservatorio di Potenza invita la cittadinanza in un viaggio nel tempo con “Thesaurus Musicae”.
Quest’anno, il Festival di Musica Antica mette a confronto l’estro di un italiano e l’eleganza di un francese: il vigore di Vivaldi incontra la raffinatezza di Rameau.
Nella splendida cornice del Museo Archeologico Nazionale di Potenza, il Gesualdo Ensemble ridarà vita a capolavori senza tempo.
- Dove: Museo Archeologico Nazionale “D. Adamesteanu”, Potenza
- Quando: Mercoledì 11 Marzo 2026 | ore 20:00
- Direzione artistica: Cosimo Prontera
Non mancate a questo appuntamento con la storia e l’emozione.
Ecco i dettagli dell’iniziativa.