Al Museo Archeologico Nazionale di Potenza, il Gesualdo Ensemble ridarà vita a capolavori senza tempo. L’appuntamento

8 Marzo 2026

Il Conservatorio di Potenza invita la cittadinanza in un viaggio nel tempo con “Thesaurus Musicae”.

Quest’anno, il Festival di Musica Antica mette a confronto l’estro di un italiano e l’eleganza di un francese: il vigore di Vivaldi incontra la raffinatezza di Rameau.

Nella splendida cornice del Museo Archeologico Nazionale di Potenza, il Gesualdo Ensemble ridarà vita a capolavori senza tempo.

  • Dove: Museo Archeologico Nazionale “D. Adamesteanu”, Potenza
  • Quando: Mercoledì 11 Marzo 2026 | ore 20:00
  • Direzione artistica: Cosimo Prontera

Non mancate a questo appuntamento con la storia e l’emozione.

Ecco i dettagli dell’iniziativa.