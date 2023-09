Avigliano: al via la fase 2 dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza di questa zona. Ecco le modifiche alla circolazione

Ad Avigliano Lunedì mattina, 2 ottobre, inizieranno i lavori di Acquedotto Lucano S.p.A. per rimuovere le cause dell’avvallamento della strada su Corso Garibaldi, a cui seguirà la sistemazione della sede stradale.

Come precisa il Sindaco, Giuseppe Mecca:

“Verranno in questo modo completati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza, iniziati lo scorso anno con la regimentazione delle acque ed il consolidamento del muro superiore (e conseguente riapertura dei parcheggi) grazie ad un finanziamento regionale che ci ha consentito di affrontare un grave problema di dissesto che dal 2016 interessava il versante più popoloso di Avigliano, in cui risiedono diverse migliaia di cittadini.

Sarà previsto dunque il SENSO UNICO per tutta la durata dell’intervento, come da ordinanza”.

