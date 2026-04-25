Elezioni amministrative 2026: ecco la data e i comuni della provincia di Potenza chiamati al voto

In 16 Comuni della Basilicata il 24 e il 25 Maggio si voterà per eleggere sindaci e Consigli comunali.
Questa mattina sono terminate le procedure per la presentazione delle liste.
In nessun comune è previsto il ballottaggio.
In provincia di Potenza si voterà ad:
- Acerenza,
- Castronuovo di Sant’Andrea,
- Cersosismo,
- Corleto Perticara,
- Filiano,
- Francavilla in Sinni,
- Lauria,
- Moliterno,
- Sant’Arcangelo,
- Sarconi.
In provincia di Matera si voterà nei restanti sei Comuni:
- Accettura,
- Craco,
- Grottole,
- Salandra,
- San Giorgio Lucano,
- Tursi.