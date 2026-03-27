Avigliano benedice il Presepe di Pasqua: Passione e Resurrezione nell’Annunziata. Ecco fino a quando visitarlo

Al termine della celebrazione eucaristica della IV Domenica di Quaresima, nella Chiesa della Santissima Annunziata di Avigliano, è stato benedetto dal Parroco e aperto alla Comunità, il Presepe di Pasqua, allestito dai catechisti della Parrocchia.

Come fa sapere una nota:

“La rappresentazione della passione, morte e resurrezione di nostro Signore, evento fondatore della salvezza umana, lungi dall’avere una mera funzione decorativa, risponde piuttosto all’urgenza spirituale dei nostri tempi di saperci fermare, in silenzio, dinanzi al mistero del dono di Cristo.

Nemmeno il tempo forte della Quaresima riesce a sottrarci dalla dimensione di un fare agitato: eppure, Gesù ci ricorda che è Maria ad aver scelto la parte migliore.

Dunque, non una rappresentazione sinonimo di ‘apparenza’ ma il recupero del potere delle immagini, a servizio dell’introspezione e della preghiera, nella consapevolezza che l’arte può diventare strumento di incontro con il divino.

Attraverso la bellezza, via pulchritudinis, o attraverso la forza drammatica di una raffigurazione, l’immagine sacra può essere un ponte tra la realtà terrena e quella divina, innescando percorsi interiori nel cuore dell’osservatore.

Anche nella hall del Policlinico Gemelli è collocata una versione permanente del Presepe pasquale. Un ospedale cattolico sceglie, dunque, questo simbolo permanente come immagine da tenere ferma quando arriva la prova, quando l’uomo è faccia a faccia con la propria creaturalità, con la malattia, con l’inciampo, con il peso della croce.

È allora che ciascuno vive il suo “orto degli ulivi”, sperimentando la solitudine del Calvario ma anche la certezza di avere accanto una madre, un cireneo, un amico fedele fino a ritrovare, nella luce del Risorto, la speranza che non delude.

Il Presepe resterà visitabile, nella Chiesa della Santissima Annunziata, per tutto il mese di maggio”.