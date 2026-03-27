Castrocucco di Maratea: chiuso il tratto della Tirrena Inferiore

A partire dalla mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, si è resa necessaria la chiusura al transito della tratta di SS18 “Tirrena Inferiore” a Castrocucco di Maratea, tra il km 241,400 ed il km 241,800, in linea con le disposizioni del Protocollo specifico in Capo al Commissario Straordinario per l’emergenza.
Tali disposizioni prevedono, tra l’altro, l’interdizione della tratta stradale anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.
La circolazione verrà ripristinata al termine delle verifiche di rito, in corso.