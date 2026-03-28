Avigliano: smottamento su questa strada e traffico interrotto! Polizia e tecnici sul posto. Le foto

Ad Avigliano nelle prime ore del giorno, lungo la Via Don Minzoni, si è verificata la caduta su strada di terreno e relativa vegetazione, probabilmente quale conseguenza delle piogge degli ultimi giorni.

Come fa sapere il Sindaco Mecca:

“È stato immediatamente interdetto il transito e contestualmente coinvolta una ditta specializzata per la rimozione del materiale sopra menzionato.

Grazie al tempestivo intervento, coordinato dalla Polizia Locale e dall’Ufficio Tecnico Comunale, la strada è stata totalmente liberata e la relativa costa ripulita.

Tuttavia, in attesa di porre in essere i necessari approfondimenti, si è ritenuto opportuno protrarre la chiusura della strada per le prossime 48 ore in attesa di assumere nuove determinazioni a riguardo”.

Ecco le foto.