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Karate, le sorelle D’Onofrio della provincia di Potenza in finale ai campionati italiani! Complimenti

28 Marzo 2026

Stesso posto, stessa competizione, un anno dopo.

Il titolo di kata femminile ai campionati italiani assoluti, come fa sapere rainews, è di nuovo un affare di famiglia.

Al PalaPellicone di Ostia Lido, tempio del karate nazionale, a contendersi la vittoria saranno le sorelle di Sant’Arcangelo Terryana e Orsola D’Onofrio, che già si erano sfidate lo scorso anno.

Per Orsola, campionessa italiana U21, è la seconda finale tra i seniores. Per Terryana, si tratta della possibilità di vincere il suo quinto titolo italiano consecutivo.

L’appuntamento con la finalissima è alle 20.05.

Ad entrambe le sorelle di Sant’Arcangelo va un grosso in bocca al lupo.