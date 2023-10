Azienda sanitaria Locale di Potenza: il Dott. Aponte entra a far parte dell’Organismo Interno di Valutazione. Auguri di buon lavoro

Si ricompone l’Organismo Interno di Valutazione della Azienda sanitaria Locale di Potenza che nei mesi scorsi aveva visto rassegnare le dimissioni di due dei tre componenti.

Il Direttore Generale Antonello Maraldo ha conferito l’incarico, con delibera n.718 del 16 ottobre al Dott. Roberto Aponte, napoletano classe 1956.

Spiega l’ASP:

“La sua è un’esperienza importante nell’ambito sanitario, avendo ricoperto incarichi di prestigio:

dal 2001 al 2005 è stato Direttore Generale della Asl Napoli 5,

successivamente Direttore Amministrativo alla Asl Napoli 4 e Caserta 2,

è stato componente del Nucleo di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera “Monaldi” di Napoli,

poi Presidente Oiv della Asl di Salerno.

E’ componente Oiv dell’Azienda Universitaria Ospedaliera “Vanvitelli” di Napoli nonché componente Oiv Asl Napoli 2 Nord.

E’ attualmente Giudice Tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Campania e componente Oiv della Asm di Matera.

La scelta su Aponte è ricaduta dopo aver valutato e fatto uno screening dei cento curricula pervenuti sui quali sono stati individuati 5 criteri fondamentali tra cui la pregressa esperienza in gestione di Aziende sanitarie e le pregresse esperienze in Oiv sanitari.

Scremati i potenziali componenti, il Direttore stesso ha tenuto colloqui singoli con i candidati per realizzare una reazione “intuitu personae”.

Altro elemento chiave, la disponibilità a svolgere un determinato numero di sedute dell’Organismo per recuperare il pregresso arretrato e snellire l’operatività quotidiana.

Nelle mire del Direttore Generale Maraldo, la stabilizzazione definitiva dell’Assetto dell’Organismo interno di Valutazione che, resta in capo alla Presidente Angela Paschino, e per il quale verrà emesso a breve un nuovo bando per individuare il terzo ed ultimo componente.

Fondamentale all’interno dell’Azienda il ruolo dell’Oiv, chiamato a valutazione le Performance della Asp.

A supporto dell’Organismo, esiste già una struttura tecnica permanente che rende ancora più spedito il compito valutativo”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)